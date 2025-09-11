Ufficiale Vi ricordate di Camarasa? L'ex talento spagnolo riparte dal Debrecen in Ungheria

Una decina d’anni fa sembrava uno dei talenti emergenti della Spagna grazie alle ottime cose fatte vedere con la maglia del Levante, tanto da attirare le attenzioni di Napoli e Udinese in Italia. Oggi invece Victor Camarasa riparte dall’Ungheria dopo una carriera con più bassi che alti che l’ha visto vestire le maglie di Deportivo Alaves, Real Betis, Real Oviedo ed Eldense (in seconda divisione iberica) in Spagna e quelle di Crystal Palace e Cardiff in Inghilterra.

Il centrocampista classe ‘94 ha infatti firmato un contratto, da svincolato, con il Debrecen, club che attualmente è al terzo posto – in coabitazione con la Puskas Akademia – nel massimo campionato magiaro. Lo comunica lo stesso club ungherese sui propri canali ufficiali.

Víctor Camarasa ha giocato 140 partite nella massima serie spagnola, segnando 8 gol e fornendo 6 assist, mentre in Premier League ha segnato 5 gol e fornito 4 assist in 33 partite.