Fiorentina primo ko dell'anno travolta dal Cagliari e dal treno Palestra. Vanoli: "Serve un difensore"

© foto di Federico De Luca 2026
Niccolò Righi
Oggi alle 00:41I fatti del giorno
Niccolò Righi

In un Franchi che ha mandato l’ultimo saluto a Rocco Commisso sulle note di ‘Sarà per te’ di Francesco Nuti, la Fiorentina riscopre l’amaro sapore della sconfitta. Il Cagliari si impone per 1-2 al Franchi, dove i viola non perdevano da oltre un mese, e mette a segno il secondo successo consecutivo.

Le pagelle di Fiorentina-Cagliari a cura della redazione di TuttoMercatoWeb.

Il tributo a Commisso
Grande emozione prima del fischio di inizio, dove tutte le squadre della Fiorentina, dalla Primavera ai pulcini, sia maschili che femminili, hanno sfilato sulle note del brano che l’attore, regista e musicista fiorentino portò a Sanremo nel 1988. Nelle loro mani una rosa bianca mentre sullo sfondo campeggiava uno striscione fatto dalla Curva Fiesole, cuore pulsante del tifo viola, con la scritta ‘Ciao Presidente. Grazie di tutto’ e nel cerchio di centrocampo figurava un telone con il volto del patron gigliato (QUI il ricordo del Franchi).

La partita
La partita è sulla falsa riga delle ultime giocate dalle due squadre: Fiorentina arrembate per cercare subito il vantaggio e Cagliari che si difende in maniera molto ordinata, cercando di provocare gli avversari con atteggiamenti al limite e mettendo la solita dose di grinta e a sfruttare gli spazi in contropiede. È proprio da una ripartenza, dopo mezz’ora del primo tempo, che i rossoblù trovano il vantaggio grazie al cross di Palestra che pesca la testa di Kilicsoy. La gara poi si mette in discesa per gli ospiti subito ad inizio ripresa, grazie ad un altro contropiede questa volta capitalizzato da Palestra, migliore in campo dei suoi. Nel finale la Fiorentina la riparte con Brescianini ma poco dopo Caprile chiude la saracinesca e permette ai suoi di acciuffare 3 punti importantissimi.

Queste le parole di Vanoli nel post partita: “Questa è stata un altra lezione che bisogna capire. Sono arrabbiato per i gol presi: sul primo ci siamo persi l'uomo in area e una volta sotto, contro il Cagliari, diventa difficilissimo. Il secondo anche mi ha dato fastidio, perché bisogna rimanere sempre in partita e invece siamo rientrati e siamo stati leggeri. La reazione c'è stata ma nel primo tempo siamo stati molto lenti. L'ingresso di Brescianini ci ha permesso di riempire meglio l'area. Bisogna capire velocemente che con le squadre sotto di noi non abbiamo fatto punti, punti che nel girone di ritorno sono oro". Vanoli ha anche parlato di mercato: “Senza Marì ci serve un altro difensore, la società lo sa e sta lavorando. Attaccante? No, adesso abbiamo avuto la sfortuna con l'infortunio di Moise. Ci manca un po' il gol, ma abbiamo mezze ali che riempiono l'area. Adesso il peso dell'attacco è tutto su Piccoli e per questo andranno trovate soluzioni in vista della Coppa Italia”. E su Ranieri: “o con Ranieri ci ho parlato e per me è un giocatore importante”. Infine, ha dato un aggiornamento anche su Kean: “Un mese fa aveva giocato con un'infiltrazione. Dopo il Milan ha avuto un altro gonfiore alla caviglia e per questo abbiamo stabilito un programma. Tra un po' tornerà in campo".

Queste, invece, le parole di Pisacane: “La classifica ci diceva che questo era uno scontro diretto ma la realtà per me è un'altra e la squadra lo sapeva. Abbiamo affrontato la Fiorentina guardando ciò che hanno fatto nell'ultimo periodo. Oggi abbiamo vinto perché siamo stati squadri e questo dev'essere lo standard. Set Point per la salvezza? La serie A è infida, non ti aspetta. Ci godiamo un successo non banale e poi resettiamo". Poi esalta Palestra: “Lui ha ancora un potenziale inespresso. Deve migliorare nella qualità cognitiva ma se lo farà diventerà qualcosa di incredibile".

