Gallo confermato a Vicenza, intanto che Iemmello rinnova a Catanzaro. SudTirol, vicino Cragno

Un'altra settimana di sosta, dopo quella lunghissima tra settembre e ottobre, per la Serie B, che si ferma per le Nazionali. Non si ferma però il mercato, con le varie compagini che piano piano si stanno ritrovando per il via della preparazione.

Situazione in stand by a Vicenza.

A proposito di ritrovi, un po' a sorpresa, a dirigere gli allenamenti del Vicenza - rigorosamente a porte chiuse - si è visto Fabio Gallo, che sembrava prossimo all'esonero dopo ko di domenica scorsa contro la Cremonese, che ha sbancato il 'Menti' sul punteggio di 1-4. Dopo un lungo confronto tra società e dirigenza, si è optato per non esonerare il trainer, che dalla sua aveva anche la piazza, ma la fiducia è solo a tempo: se nelle prossime tre sfide non ci sarà l'inversione di rotta, si consumerà probabilmente l'addio.

Tra volti nuovi e conferme (che però non sono ufficializzate).

Novità, ci potrebbero poi essere in casa SudTirol, con Alessio Cragno che si sta allenando con i biancorossi dopo essersi ristabilito dall'infortunio al tendine d'Achille della gamba sinistra rimediato a marzo; dopo un mese che è servito a valutare le sue condizioni, c'è stata somma soddisfazione del club, che sarebbe pronto a tesserarlo.

Di prolungamenti, invece, si parla in casa Catanzaro. Capitan Pietro Iemmello continuerà a vestire la maglia giallorossa fino al 30 giugno 2028; il rinnovo è stato già firmato, ma per il momento non è previsto alcun annuncio ufficiale.