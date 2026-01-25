Maignan capitan futuro: c'è l'accordo per il rinnovo, firma nei prossimi giorni

Anche a Roma Mike Maignan sarà osservato speciale in casa Milan: il rinnovo è cosa fatta, mancano solo firma e ufficialità che dovrebbero arrivare entro pochi giorni. Il francese, protagonista di una straordinaria prima parte di stagione, dopo gli intoppi dei mesi scorsi già da alcune settimane sembrava prossimo al prolungamento. Come detto, ogni momento è buono per la firma: 5 milioni netti più due di bonus l'accordo economico fino al 2031.

Nei giorni scorsi, il direttore sportivo Igli Tare aveva ammesso la propria fiducia sulla trattativa, parlando così della questione: "Manca che ci mettiamo al tavolo e poi cercheremo di trovare la soluzione. Mike è molto legato a questa società, che vuole andare avanti con lui. Entro le prossime settimane avrò una risposta definitiva, ma sono sempre positivo su queste cose".

Mike Maignan, portiere francese classe 1995 (nato a Cayenne), nella stagione 2025/26 ha disputato 20 partite in Serie A con il Milan, accumulando 1.766 minuti, 9 clean sheet e 16 gol subiti (media di 0,80 gol a partita), emergendo come pilastro difensivo in vittorie chiave come 2-1 contro il Napoli (giornata 5), 1-0 contro la Roma (giornata 10), 1-0 contro la Lazio (giornata 13) e 3-0 contro il Verona (giornata 17), pur registrando una sconfitta per 0-1 nel derby contro l'Inter (giornata 12); ha saltato una sola gara in campionato (giornata 4 contro l'Udinese) per problemi al polpaccio.