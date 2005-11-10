Serie C, vivai di panchine: cambia il Gubbio, in 4 a fine corsa. Ma c'è anche una conferma

In Serie C siamo solo all'8ª giornata, ma i punti cominciano a contare e certi club, visto il susseguirsi di risultati negativi, vedono nel cambio di allenatore l'unica soluzione possibile per invertire immediatamente la rotta. Weekend caldo da questo punto di vista tra esoneri già avvenuti, altri imminenti e altri ancora che a sorpresa non andranno a buon fine.

Svolta tecnica a Gubbio

Chi ha deciso di voltare pagine è il Gubbio, dopo la sconfitta casalinga per 1-3 nel derby contro il Perugia. Un passo falso fatale per il tecnico Domenico Di Carlo, sollevato dall'incarico. Al suo posto, il club umbro ha puntato sull'esperienza di Piero Braglia. Per lui un'occasione di riscatto, dopo l'esperienza infelice alla guida del Pontedera.

4 tecnici a rischio esonero

Il destino riservato a Di Carlo sembra riguardare anche altri tecnici di Serie C. C'è aria di rivoluzione in casa Casertana, con il mister Vinicio Espinal a un passo dall'addio. In pole come suo sostituto ci sarebbe Raffaele Biancolino, ma occhio alla candidatura di Roberto Stellone. Manca solo l'ufficialità per l'esonero Nicola Belmonte da tecnico della Folgore Caratese. Già scelto il sostituto: si tratta di Federico Guidi. A rischio, infine, anche Vito Di Bari del Casarano e Federico Coppitelli del Cosenza.

C'è chi dà fiducia

In un weekend fatto di cambi già decisi o comunque a un passo dal compiersi, c'è anche società che optato per la continuità della conduzione tecnica. Si tratta del Barletta che, nonostante abbia perso contro il Giugliano, ha deciso di dare fiducia al suo allenatore Massimo Paci. Fa invece le valiie un componente della dirigenza, ovvero il consulente di mercato Vincenzo De Santis.