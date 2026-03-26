Galles-Bosnia, le formazioni ufficiali: Dzeko guida l'attacco degli ospiti. Bellamy col 4-2-3-1

La testa a Bergamo ma con un occhio di riguardo anche a quello che succederà a Cardiff, nella semifinale di playoff per la qualificazione al Mondiale tra Galles e Bosnia. La vincente affronterà in finale chi la spunterà tra Italia e Irlanda del Nord, con i due commissari tecnici che hanno fatto le loro scelte per la gara del Cardiff City Stadium. Queste le formazioni ufficiali della gara:

Galles (4-2-3-1): Darlow; Williams, Lawlor, Rodon, Dasilva; Ambadu, James; Brooks, Wilson, James; Johnson. Commissario tecnico: Craig Bellamy.

Bosnia (3-5-2): Vasilj; Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Bajraktarevic, Sunjic, Dedic; Dzeko, Demirovic. Commissario tecnico: Sergej Barbarez.