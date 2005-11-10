Alessandro Circati, cresciuto a Perth e che ha scelto l'Australia. Oltre al Benfica in estate

Alessandro Circati è cresciuto moltissimo nella scorsa annata. Tanto da meritarsi una chiamata da una big d'Europa come il Benfica che, dopo averlo visto all'opera al Mondiale con la maglia dell'Australia, ha deciso di investire circa 20 milioni di euro. Contrariamente a quanto fatto da altri della sua generazione, ha deciso di indossare la maglia dei Wallabees, nonostante sia nato a Fidenza, in provincia di Parma, anche se dal 2014 al 2021 era cresciuto a Perth.

L'ammissione su Cuesta

"Dopo l'infortunio dell'anno precedente non è stato facile. Era una stagione in cui volevo riprendermi e dimostrare soprattutto a me stesso, più che agli altri, quello che potevo dare in campo, riuscendo a giocare il maggior numero di partite possibile. All'inizio della stagione mi ero prefissato un obiettivo preciso: volevo raggiungere quota 30 presenze, e alla fine ne ho fatte 31. Quindi sì, sono soddisfatto".

Sull'arrivo in Portogallo

"La differenza c'è, l'ho sentita. Quando sono arrivato al Benfica era un mondo un po' diverso, non tanto per la società o per il club in sé, ma per la mentalità: lì giochi ogni partita per vincere il campionato, la coppa o qualsiasi altra competizione. In Italia, al Parma, chiaramente l'obiettivo della società è la salvezza. Sono due situazioni differenti: una squadra gioca per vincere, l'altra per salvarsi. Di conseguenza, cambia il modo in cui affronti le singole partite e l'intera stagione". Oggi Alessandro Circati compie 23 anni.