Il Black Friday è il giorno delle grandi occasioni in ambito commerciale e ci siamo divertiti ad allargarlo anche al calcio europeo, ma strizzando l'occhio alla Serie A: in breve, ci siamo chiesti quali giocatori delle grandi leghe potrebbero diventare occasioni interessanti per il mercato di gennaio. Inevitabile iniziare da chi a giugno prossimo non avrà più un legame contrattuale con l'attuale club, cioè chi ha il contratto in scadenza.

Occasione imperdibile: Bruno Fernandes è in rotta e in scadenza col Man United

Un caso limite è quello di Lisandro Martinez, che con Carrick avrebbe lasciato senza dubbio Manchester a gennaio dopo le pesanti critiche mosse al club. L'arrivo di Pochettino mette un attimo tutto in stand by, ma è lecito aspettarsi un gran via vai da Carringhton in inverno. Un altro addio eccellente potrebbe essere quello di Bruno Fernandes, ed è lecito pensare che la Serie A sarebbe al primo posto dei suoi desideri, considerando il passato e i numerosi rifiutati consegnati alla Saudi Pro League negli scorsi mesi. Restando in Premier, un altro contratto molto discusso sarà quello di Virgil van Dijk, 35 anni e ben 9 stagioni al Liverpool: un eventuale addio è facile immaginarselo in estate, molto più difficilmente con sei mesi di anticipo.

Dalla Premier occasioni ghiotte ma sempre costose

Richarlison è in rotta con il Tottenham da mesi e vuole cambiare aria: una big italiana potrebbe dargli questa chance, ma chiedendogli un sacrificio sullo stipendio monstre che gli Spurs gli garantiscono. Di Jean-Philippe Mateta si è parlato anche nei giorni scorsi come possibile obiettivo della Juve, dopo esserlo a stato a lungo del Milan, e condizione di favore potrebbero essere applicate anche agli addii di Calvin Bassey del Fulham, Tyrick Mitchell del Crystal Palace e Kaoru Mitoma, da anni punto di forza del Brighton. Chissà che non possa diventare un grande acquisto per una grande della Serie A al giusto prezzo.

La Liga può offrire nomi interessanti e ritorni intriganti

Cambiando campionato, Brahim Diaz del Real Madrid è chiuso in Liga e potrebbe rilanciarsi in un campionato che conosce benissimo, ma in precedenza si è parlato anche di rinnovo con le merengues. David Raum a 28 anni potrebbe avere la sua grande occasione e a lui da tempo pensa la Juventus per risolvere il problema del terzino sinistro. Sergio Camello del Rayo Vallecano, rivelazione del campionato spagnolo, potrebbe essere una gran bella occasione di mercato per il Como, a caccia di un vice Douvikas.

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