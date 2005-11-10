Genoa-Fiorentina, le probabili formazioni: il grande dubbio è legato a Mastantuono

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Genoa-Fiorentina:

Come arriva il Genoa

La pausa per le Nazionali ha portato qualche assenza di troppo per mister Daniele De Rossi specialmente in attacco e a centrocampo. Nel reparto offensivo non ci sarà l'infortunato Colombo con Vitinha che dovrebbe fare coppia con Osmajic davanti. In mezzo invece assente Sow, infortunatosi nell'ultimo match della Nations League, al suo posto potrebbe essere schierato uno fra Traoré (visto in netto miglioramento dopo l'amichevole di Bucarest) e Messias con Baldanzi e Frendrup a completare il pacchetto di mediana. Sugli esterni invece non dovrebbero esserci dubbi con Ellertsson ed Ehizibue mentre in difesa davanti a Bijlow confermati Marcandalli, Ostigard e Vasquez. (da Genova, Andrea Piras)

Come arriva la Fiorentina

Tocca alla Fiorentina dare il via alla ripresa del campionato e lo farà da Marassi contro il Genoa. Qualche dubbio per Vanoli, il principale riguarda Mastantuono, tornato per ultimo dagli impegni con l’Argentina e in ballottaggio con Njie per una maglia da titolare. L’altro grande dubbio riguarda chi completerà con Gnonto la linea della trequarti: Atta non è ancora al 100% per questo Pedro Gonçalves può debuttare dal 1’, anche se non sono escluse sorprese. Per il resto, pochi cambi rispetto alla formazione vista nelle ultime uscite. Con De Gea in porta, la linea di difesa sarà formata da Jimenez e Valdepenas sulle corsie esterne e la coppia Dragusin-Ranieri al centro. In mediana spazio a Fagioli e Ndour, reduci da settimane da protagonisti in azzurro. Davanti toccherà a Pellegrino agire da riferimento offensivo. (da Firenze, Niccolò Righi)