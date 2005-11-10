Roma-Monza
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Redazione TMW
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Oggi alle 14:00Probabili formazioni
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27.11.2026 14:00Probabili formazioni
La partita è in programma domenica 29 novembre, ore 18.00, arbitra Collu, diretta tv su DAZN e SKY.
Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Roma-Monza:
Come arriva la Roma
Come arriva il Monza
Dopo la splendida vittoria di lunedì sera contro la Fiorentina, il tecnico dei brianzoli Ivan Juric potrebbe confermare in blocco la formazione scelta per i viola anche nella gara dell'Olimpico contro la Roma. In porta, se tutto dovesse andare in questo verso, ci sarà Thiam, protetto dalla linea a tre formata da Kouadio, Goglichidze e Carboni. Mangas e Birindelli dovrebbero agire sulla corsia di destra, mentreAkinsanmiro e Colombo dovrebbero appunto fare ancora coppia insieme in mediana. In attacco la certezze è sempre e solo Varela, con Pessina e Robinson favoriti su tutti gli altri trequartisti per supportare il portoghese.
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