Udinese-Roma, le probabili formazioni: torna Vojvoda sulla fascia, Ghilardi insidia Mancini

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Udinese-Roma:

Come arriva l'Udinese

L’Udinese torna in campo per la sfida con la Roma senza rientri dall’infermeria e con il dubbio Bertola, fermatosi durante la gara con il Parma. Kosta Runjaic dovrà studiare le sue rotazioni visti i tre impegni in una settimana. In porta nel 3-4-2-1 ci sarà Okoye, con la riconferma della difesa formata da Abankwah, Kabasele e Palma. Sulle fasce si prepara a tornare Vojvoda insieme a Kamara, mentre in mezzo Piotrowski può affiancare di nuovo Karlstrom. Sulla trequarti da capire se Zaniolo possa già disputare di nuovo più di un tempo di gioco, se così non fosse si tiene pronto Chakvetadze per affiancare Ekkelenkamp alle spalle di Davis. (da Udine, Davide Marchiol)

Come arriva la Roma

Gasperini dovrebbe confermare il 3-4-2-1 anche in vista della trasferta di Udine. Tra i pali ci sarà nuovamente Gollini, in attesa del ritorno di Svilar, previsto dopo la sosta. In difesa Hermoso va verso la conferma, mentre Ghilardi, reduce dall’assist contro il Cagliari, insidia Mancini, non ancora al meglio della condizione. Resta da sciogliere anche il dubbio tra Ndicka e Balerdi. Sulle corsie esterne, Wesley è pronto a riprendersi una maglia dal primo minuto, mentre sulla fascia opposta è aperta la sfida tra Molina e Lulli. In mediana, Cristante dovrebbe essere affiancato da uno tra Pisilli e de Roon. Sulla trequarti, Soulé è candidato a partire dal primo minuto insieme a Mora, alle spalle di Malen. Resta però da considerare l’alternativa Pisilli, che potrebbe avanzare sulla linea dei trequartisti, lasciando inizialmente in panchina il portoghese. (da Roma, Marco Campanella)