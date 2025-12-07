Como travolto 4-0 e vetta della classifica conquistata, Gazzetta dello Sport: "Musica Inter"

"Musica Inter". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. La formazione di Cristian Chivu ha travolto ieri alle 18 il Como di Cesc Fabregas. A San Siro partita senza storia con i nerazzurri che, con questo 4-0 sui lariani, si sono portati momentaneamente in vetta alla Serie A in attesa delle partite di Milan, Roma e Napoli.