Como travolto 4-0 e vetta della classifica conquistata, Gazzetta dello Sport: "Musica Inter"
TUTTO mercato WEB
"Musica Inter". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. La formazione di Cristian Chivu ha travolto ieri alle 18 il Como di Cesc Fabregas. A San Siro partita senza storia con i nerazzurri che, con questo 4-0 sui lariani, si sono portati momentaneamente in vetta alla Serie A in attesa delle partite di Milan, Roma e Napoli.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Le più lette
4 Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Berardi 'veglia' sul Sassuolo ma contro la Fiorentina brillano Volpato e Muharemovic. Ed è già mercato
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile