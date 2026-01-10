Flaminio, Lotito rilancia. Corriere di Roma: "Prima pietra in 3 anni. Lazio non in vendita"

"Flaminio, Lotito rilancia: 'Prima pietra in 3 anni. Lazio non in vendita" scrive quest'oggi il Corriere di Roma in prima pagina riportando le parole di uno 'scatenato' Claudio Lotito. "Stiamo lavorando, speriamo di coronare questo sogno e di portare i nostri tifosi nella nostra casa", ha spiegato il presidente della Lazio Claudio Lotito in occasione della cerimonia per il 126esimo compleanno della Lazio a Villa Borghese.

"I documenti sono quasi pronti per l'atto di convenzione sul diritto di superficie, che verrà stipulato con il Campidoglio. La posa della prima pietra la faremo entro tre anni. La società, che investirà 430 milioni, comunque non è in vendita" ha proseguito il numero uno laziale.

All'incontro hanno partecipato il sindaco Gualtieri, il governatore Rocca e il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida: tutti e tre hanno auspicato un positivo iter del progetto della Lazio.