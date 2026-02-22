Il Como torna a vincere a Torino dal 1951. La Provincia: "Lezione di calcio alla Juventus"

Il Como fa la storia e torna a vincere in casa della Juventus - che allo Stadium non perdeva addirittura dal 9 marzo dello scorso anno - dopo ben 75 anni. La squadra di Fabregas ha la meglio sui bianconeri per 0-2 con un gol per tempo siglato prima da Vojvoda e poi da Caqueret.

La gara si mette subito in discesa per i lariani, avanti già dopo poco più di dieci minuti grazie al gol dell’esterno kosovaro coadiuvato dall’ennesimo errore stagionale del portiere bianconero Michele Di Gregorio. Nella ripresa arriva intorno all’ora di gioco il raddoppio di Caqueret al termine di un contropiede perfetto rifinito da Da Cunha. Padroni di casa pericolosi solo nel finale con un palo colpito da Koopmeiners.

Non na scende la propria gioia Fabregas al termine del match: “Molto contento oggi della risposta della squadra, come abbiamo letto i momenti della partita. I ragazzi hanno capito tutto bene senza preparare la partita, siccome dopo San Siro ci son state 64 ore solo. Tutto il merito oggi è loro, che hanno interpretato la gara ideale e hanno fatto il secondo gol. Se non l’avessi fatto, loro sono molto forti e avrebbero pressato di più. Oggi abbiamo saputo leggere bene tutte le fasi di gioco e alla fine della partita il tuo portiere ha fatto una sola parata. Questo vuol dire che la squadra anche difensivamente è stata solida".