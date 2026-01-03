Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, sabato 3 gennaio 2026

Sulle prime pagine dei quotidiano sportivi ampio spazio alla ripresa del campionato e alle operazioni di calciomercato. In primo piano la vittoria del Milan sul Cagliari che consente ai rossoneri di posizionarsi momentaneamente in testa alla classifica, nell'attesa delle prossime sfide, tra cui il ritorno di Gasperini a Bergamo per Atalanta-Roma, lo scontro tra i comandanti Sarri e Conte per Lazio-Napoli, e l'impegno della Juventus a Lecce.

Capitolo mercato, ampio spazio ai movimenti della Juventus di Spalletti che ha l'obiettivo di rinforzarsi per rientrare a pieno titolo nella lotta scudetto. Tra i nomi si fa quello di Frattesi, che tornerebbe a lavorare con il tecnico bianconero dopo l'esperienza in nazionale, e quello di Chiesa. Thuram, invece, sembra vicino al rinnovo. Sponda Napoli, spunta il nome di Dovbyk tra l'elenco degli attaccati. Il giocatore sarebbe stato offerto agli azzurri dai suoi procuratori. Per la Roma, invece, si parla di Raspadori.