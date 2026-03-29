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Lukaku è ancora in Belgio, ultimatum Napoli. Il Mattino così: "Scontro totale"

Lukaku è ancora in Belgio, ultimatum Napoli. Il Mattino così: "Scontro totale"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:23Rassegna stampa
Paolo Lora Lamia

Come accade quasi sempre in prima pagina, anche oggi Il Mattino dedica un titolo al Napoli ed è il seguente: "Scontro totale". Il riferimento è al caso Lukaku, che è ancora in Belgio invece di essere a Castel Volturno agli ordini di Antonio Conte per preparare i primi impegni post sosta delle Nazionali.

Da parte del club di De Laurentiis è arrivato l'ultimatum: o torna o viene messo fuori rosa. Finale di stagione impensabile per il belga, che ultimamente era stato anche decisivo per le sorti del club dopo un lungo infortunio.

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