Atalanta, quando la gara con il Venezia segnò la svolta. Il precedente del 2001

Il campionato dell’Atalanta comincia dalla gara contro il Venezia, dove l’obiettivo sarà vincere e convincere: una partita che i nerazzurri non possono sbagliare considerando che la classifica dovrà cambiare a suon di filotti e che la zona Europa rimane l’obiettivo stagionale. Una storia già ripetuta per i bergamaschi che, proprio contro i veneti, svoltare definitivamente la loro stagione.

18 novembre 2001, l’Atalanta di Giovanni Vavassori si trova in una situazione delicata che però è in fase di stallo: 4 punti nelle prime 7 gare, seguiti da una vittoria e un pareggio contro Lecce e Roma. Tuttavia serve ritornare alla vittoria al Comunale per uscire dalla zona retrocessione, e a far visita alla squadra nerazzurra è il Venezia, in quello che è a tutti gli effetti un vero e proprio scontro diretto per rimanere in Serie A.

La gara è molto aperta, con entrambe le squadre che vogliono vincere, ma è l’Atalanta stessa a sbloccare il risultato grazie ad una bella azione al 30’: Zauri serve Cristiano Doni, che passa la palla in area a Fausto Rossini il quale segna il gol del vantaggio orobico con un sinistro potente e preciso. Nella ripresa i veneti provano ad impensierire i nerazzurri, che però possono beneficiare anche di un Taibi in grande forma seppur nel finale ci siano state due espulsioni, una per parte: per la Dea Luca Saudati (dopo un solo minuto dal suo ingresso) e poi Marasco per il Venezia. Il match finisce 1-0 per i bergamaschi che, grazie ai 3 punti, superano Piacenza, Fiorentina, Torino e Perugia, uscendo dalla zona retrocessione e incominciando di conseguenza la propria risalita verso la salvezza.