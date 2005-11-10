Bologna, presentato il nuovo third kit per il 2026/27: omaggio ai 100 anni del Dall'Ara

Macron e Bologna FC 1909 presentano il nuovo third kit per la stagione 2026/27. Il colore oro - spiega il sito ufficiale dei felsinei - è protagonista di una divisa che richiama la storia e l’identità rossoblù attraverso elementi grafici che celebrano i 100 anni dello Stadio Renato Dall’Ara. Nello specifico il design della maglia, si caratterizza oltre che per la tonalità oro, anche per girocollo e bordi delle maniche blu, rifiniti da una sottile linea rossa. La stessa combinazione cromatica caratterizza gli inserti presenti sui fianchi, definendo un equilibrio visivo essenziale e riconoscibile. Sul fronte e sulle maniche, una grafica in rilievo tono su tono riproduce alcuni simboli del Club: un dettaglio dello stemma sociale, il motto WE ARE ONE e la sagoma della Torre di Maratona, elemento distintivo dello stadio e già protagonista delle altre divise della stagione 2026/27.

Il richiamo allo Stadio Renato Dall’Ara si ritrova anche sui bordi delle maniche, dove, come per i kit home e away, un motivo tono su tono riproduce gli archi del porticato di via De Coubertin, ai piedi della Torre di Maratona. Infine, la silhouette della torre di Maratona è presente sul retrocollo.

Sul petto, a destra è presente in blu il Macron Hero, mentre a sinistra compare il dettaglio dello stemma del Bologna FC 1909, con l’acronimo BFC e l’anno di fondazione. All’interno del colletto un’etichetta personalizzata riporta il motto WE ARE ONE, il Macron Hero e la scritta Designed in Bologna.

La divisa è completata da pantaloncini oro, con cordoncino blu e terminali rossi, e calzettoni oro, con bordo superiore blu rifinito da una sottile linea rossa. Sul davanti dei calzettoni, la scritta BOLOGNA e il Macron Hero sono entrambi blu.

La maglia è realizzata in Eco Light Sirena, tessuto della gamma Eco Fabrics ottenuto da filati derivati al 100% da plastica riciclata dopo l’uso. Il pannello posteriore in Eco Mesh James e gli inserti in Eco Mesh favoriscono la traspirabilità e la leggerezza, assicurando comfort e resistenza durante l’attività sportiva.