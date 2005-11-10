Inter con Provedel titolare? Chivu: "Domani vediamo. Cambio modulo? Non è mica Subbuteo..."

Inter-Parma potrebbe essere la prima volta di Ivan Provedel da portiere titolare della formazione nerazzurra. A dispetto di alcune indicazioni in tal senso, Cristian Chivu, come da sua abitudine, ha evitato qualsiasi spoiler: “Non lo so, vedremo domani alle 18 le scelte che farò”.

Il tecnico romeno ha parlato anche di Djed Spence, inglese arrivato nel mercato estivo e tornato al lavoro durante la sosta: “È una settimana che si allena con noi, da lunedì è entrato nel gruppo senza vincoli e senza cose che avrebbero potuto metterci o metterlo in difficoltà. È ovvio che non possiamo dimenticare il periodo di riabilitazione, più la vacanza che lui ha avuto dopo il Mondiale in America. Se faccio la conta, sono due mesi che lui è assente dai campi e aggiungo questi cinque allenamenti che ha fatto. È a disposizione, sarà convocato, ci fa piacere che sia tornato, ci fa piacere vedere il suo lavoro, il suo sorriso, le sue qualità”.

Spazio poi all'ipotesi di un 4-3-2-1 con Esposito sostenuto da Lautaro e Thuram: “Per come siamo costruiti, si torna alle solite cose e banalità che non amo fare con noi: non abbiamo la garanzia che, giocando con un certo modulo, si possa vincere qualcosa, quindi è inutile sprecare energie e tempo parlando di queste cose. La cosa più importante sono i principi di gioco e il modo in cui giochi, non il modulo. Conta quello che riusciamo a fare strada facendo: non è calcio balilla o Subbuteo, dove tieni le posizioni. Abbiamo flessibilità e capacità di fare tante cose, con o senza la palla”.