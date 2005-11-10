Due portoghesi straripanti e un italiano scontento: i tre possibili protagonisti di Lazio-Monza

La Lazio continua la sua corsa a fari spenti e all'Olimpico, contro il Monza, ha la possibilità di prendersi punti su almeno una tra Como e Roma. Dall'altra parte Ivan Juric proverà a fare un tiro mancino a Gattuso come nel 2021, quando la sua vittoria quando il tecnico croato era sulla panchina del Verona costò la Champions al Napoli all'ultima giornata.

Zaccagni vuol mandare un 'messaggio' a Mancini

Tornato al gol dopo quasi un anno di astinenza poco prima della sosta, Mattia Zaccagni non vuole di certo fermarsi e punta a regalarsi la prima gioia anche davanti ai propri tifosi per mandare un messaggio a sé stesso ma soprattutto a Roberto Mancini. Il capitano dei biancocelesti è stato il grande escluso dalle ultime convocazioni e cercherà di ritagliarsi di nuovo un ruolo da protagonista in un ruolo dove l'Italia ha assolutamente bisogno di alternative.

Nuno secondo solo all'altro Nuno

"Per me l'unico terzino al mondo più forte di Nuno Tavares è Nuno Mendes del PSG". Parole dette da Gennaro Gattuso negli scorsi gironi: con un endorsment del genere ci aspettiamo che il portoghese possa di nuovo tornare alla ribalta. Tenuta fisica permettendo.

Varela l'intuizione di Obiang

Gennaro Gattuso non sarà però il solo allenatore che potrà contare su "un'arma" portoghese tra le sue fila. Ivan Juric è pronto ad affidare nuovamente il peso di tutto il suo attacco sulle (larghe) spalle di Gustavo Varela, intuizione estiva del ds Obiang e già a 4 gol in 4 partite con la maglia dei brianzoli a cui si va ad aggiungere pure quello con il Portogallo Under 21 durante la sosta.