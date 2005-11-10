Coppa Italia Serie D, trentaduesimi di finale: cadono Pistoiese e Chievo. Accoppiamenti degli ottavi
Claudia Marrone
Torna in campo la Serie D, e lo fa con i trentaduesimi di finale della 26ª edizione della Coppa Italia, che ha preso il via il 23 agosto; proprio a partire da questo turno, come da regolamento), "il percorso delle formazioni rimaste in gara si svilupperà sulla base del tabellone passando per i Sedicesimi (28 ottobre), Ottavi di finale (18 novembre), Quarti di finale (9 dicembre) e Semifinali (andata 20 gennaio, ritorno 3 febbraio). La finale potrà disputarsi in un doppio confronto di andata e ritorno (17 febbraio-3 marzo) o in gara unica (4 marzo).
L’ordine di svolgimento delle gare viene stabilito da sorteggio fino ai trentaduesimi, a seguire sarà determinato dal principio dell’alternanza casa/trasferta nel turno precedente. Per quanto concerne le modalità di qualificazione al turno successivo o determinazione vincente della finale, direttamente i rigori in caso di parità al termine dei tempi regolamentari sia in gara unica che nel format andata e ritorno" (CLICCA QUI per il comunicato integrale).
Di seguito, i risultati (in neretto le squadre che hanno staccato il pass per il turno successivo):
COPPA ITALIA SERIE D - TRENTADUESIMI DI FINALE
Mercoledì 21 ottobre
Biellese-Alessandria 3-2
Valenzana Mado-Saluzzo 3-2
Villa Valle-Tritium 5-4 d.c.r.
Brusaporto-Chievoverona 2-1
Real Calepina-Leon 0-2
Varese-Aurora Pro Patria 2-5
Pavia-Sant’Angelo 1-3
Sanremese -Millesimo 5-2
Cjarlins Muzane-Brian Lignano 6-4 d.c.r.
Este-Caldiero Terme 0-2
Mestre-Schio 0-2
Union Clodiense Chioggia-Campodarsego 2-1
Lentigione-Piacenza 1-3
Sasso Marconi-Cittadella Modena 1-0
Sestri Levante-Pistoiese 1-0
Seravezza-Lucchese 4-6 d.c.r.
Terranuova Traiana-Prato 0-3
Ancona-Forsempronese 6-4 d.c.r.
Flaminia Civitacastellana-Siena 0-3
Unipomezia-Teramo 3-4
Sassari Lattedolce-Cos Sarrabus Ogliastra 2-0
L’Aquila-Termoli 5-2 d.c.r.
Paganese-Puteoli Real Normanna 8-9 d.c.r.
Certosa V. Campagnano-Albalonga 4-1
Nocerina-Turris 1-0
Fidelis Andria-Bisceglie 4-1 d.c.r.
Virtus Francavilla-Gravina 3-0
Vigor Lamezia-Gelbison 5-6 d.c.r.
Nuova Igea Virtus-Reggina 3-2
Avola-Modica 0-2
Trapani-Licata 1-2
Mercoledì 21 ottobre
Ore 18.00 - Nuova Ternana-Recanatese
Di seguito, gli accoppiamenti degli ottavi di finale:
Biellese-Valenzana Mado
Villa Valle-Brusaporto
Leon-Aurora Pro Patria
Sant'Angelo-Sanremese
Cjarlins Muzane-Caldiero Terme
Schio-Union Clodiense Chioggia
Piacenza-Sasso Marconi
Sestri Levante-Lucchese
Prato- vincente Nuova Ternana vs Recanatese
Ancona-Siena
Teramo-Sassari Lattedolce
L’Aquila-Puteoli Real Normanna
Certosa V. Campagnano-Nocerina
Fidelis Andria-Virtus Francavilla
Gelbison-Nuova Igea Virtus
Modica-Licata