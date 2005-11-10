Coppa Italia Serie D, trentaduesimi di finale: cadono Pistoiese e Chievo. Accoppiamenti degli ottavi

Torna in campo la Serie D, e lo fa con i trentaduesimi di finale della 26ª edizione della Coppa Italia, che ha preso il via il 23 agosto; proprio a partire da questo turno, come da regolamento), "il percorso delle formazioni rimaste in gara si svilupperà sulla base del tabellone passando per i Sedicesimi (28 ottobre), Ottavi di finale (18 novembre), Quarti di finale (9 dicembre) e Semifinali (andata 20 gennaio, ritorno 3 febbraio). La finale potrà disputarsi in un doppio confronto di andata e ritorno (17 febbraio-3 marzo) o in gara unica (4 marzo).

L’ordine di svolgimento delle gare viene stabilito da sorteggio fino ai trentaduesimi, a seguire sarà determinato dal principio dell’alternanza casa/trasferta nel turno precedente. Per quanto concerne le modalità di qualificazione al turno successivo o determinazione vincente della finale, direttamente i rigori in caso di parità al termine dei tempi regolamentari sia in gara unica che nel format andata e ritorno" (CLICCA QUI per il comunicato integrale).

Di seguito, i risultati (in neretto le squadre che hanno staccato il pass per il turno successivo):

COPPA ITALIA SERIE D - TRENTADUESIMI DI FINALE

Mercoledì 21 ottobre

Biellese-Alessandria 3-2

Valenzana Mado-Saluzzo 3-2

Villa Valle-Tritium 5-4 d.c.r.

Brusaporto-Chievoverona 2-1

Real Calepina-Leon 0-2

Varese-Aurora Pro Patria 2-5

Pavia-Sant’Angelo 1-3

Sanremese -Millesimo 5-2

Cjarlins Muzane-Brian Lignano 6-4 d.c.r.

Este-Caldiero Terme 0-2

Mestre-Schio 0-2

Union Clodiense Chioggia-Campodarsego 2-1

Lentigione-Piacenza 1-3

Sasso Marconi-Cittadella Modena 1-0

Sestri Levante-Pistoiese 1-0

Seravezza-Lucchese 4-6 d.c.r.

Terranuova Traiana-Prato 0-3

Ancona-Forsempronese 6-4 d.c.r.

Flaminia Civitacastellana-Siena 0-3

Unipomezia-Teramo 3-4

Sassari Lattedolce-Cos Sarrabus Ogliastra 2-0

L’Aquila-Termoli 5-2 d.c.r.

Paganese-Puteoli Real Normanna 8-9 d.c.r.

Certosa V. Campagnano-Albalonga 4-1

Nocerina-Turris 1-0

Fidelis Andria-Bisceglie 4-1 d.c.r.

Virtus Francavilla-Gravina 3-0

Vigor Lamezia-Gelbison 5-6 d.c.r.

Nuova Igea Virtus-Reggina 3-2

Avola-Modica 0-2

Trapani-Licata 1-2

Mercoledì 21 ottobre

Ore 18.00 - Nuova Ternana-Recanatese

Di seguito, gli accoppiamenti degli ottavi di finale:

Biellese-Valenzana Mado

Villa Valle-Brusaporto

Leon-Aurora Pro Patria

Sant'Angelo-Sanremese

Cjarlins Muzane-Caldiero Terme

Schio-Union Clodiense Chioggia

Piacenza-Sasso Marconi

Sestri Levante-Lucchese

Prato- vincente Nuova Ternana vs Recanatese

Ancona-Siena

Teramo-Sassari Lattedolce

L’Aquila-Puteoli Real Normanna

Certosa V. Campagnano-Nocerina

Fidelis Andria-Virtus Francavilla

Gelbison-Nuova Igea Virtus

Modica-Licata