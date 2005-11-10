Nuova Ternana, Felleca sulla maxi squalifica a Corda: "5 anni son troppi, aspettiamo l'appello"

Al netto dei risultati sul campo, il neo presidente della Nuova Ternana Roberto Felleca ha parlato anche dei quadri dirigenziali, che avrebbero dovuto accogliere anche il suo storico collaboratore Ninni Corda, che non potrà però essere tesserato a causa dei "anni 5 (cinque) di squalifica e inibizione, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC" per i fatti risalenti a quando era Direttore dell’Area Tecnica dell'Olbia (CLICCA QUI per il comunicato della Federazione).

Queste, come si legge su notiziariocalcio.com, le sue parole: "Mi spiace, errori amministrativi se ne fanno. Mi aspettavo una piccola squalifica o un proscioglimento. Ha preso cinque anni, ci stiamo lavorando. Adesso aspettiamo l’appello e poi vediamo che fare".