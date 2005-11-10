Paolo Palermo: "Napoli, la sosta ha fatto bene. Benevento, Floro Flores se la sta giocando bene. L'Italia..."

"Il Napoli? Questa sosta ha fatto bene alla squadra, ha recuperato McTominay ma ho visto un De Bruyne rigenerato. Così come sta bene Neres, che ha corsa, dribbling... tutto. Ma mi è piaciuto anche il Frosinone: corre, combatte, non molla mai". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato, napoletano, Paolo Palermo.

Che idea s'è fatto della Nazionale? Siamo partiti male, poi siamo cresciuti.

"Mancini ha messo a posto le cose. C'è da ben sperare. Sono stati inseriti giovani validi, di qualità. Questa Italia la vedo bene. Certamente siamo lontani da quella della Nazionale che è sempre stata tra le migliori al mondo. Ma siamo sulla buona strada".

Serie A: Inter o Roma?

"Conoscendo Gasperini ho detto subito che la Roma sarebbe stata l'antagonista principale dell'Inter, che rimane la squadra da battere".

A Benevento c'è Floro Flores allenatore. È stato suo assistito da calciatore per molti anni.

"L'ho visto carico, motivato. Ha fatto le sue esperienze e ora grazie anche al Presidente che gli ha dato l'opportunità se la sta giocando bene. Il Benevento gioca a calcio, sta bene fisicamente, ha delle belle idee".

E nella cantera di Paolo Palermo c'è un nuovo Floro Flores?

"Sto lavorando di nuovo sui giovani, ce ne sono tanti molto interessanti. Attaccanti, centrocampisti, difensori. Ma trovare un nuovo Floro Flores non è facile".