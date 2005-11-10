Udinese, Gian Luca Nani: "Sosta troppo lunga. Zaniolo torna presto. Così è nato il colpo Alaba"

Si torna in campo. Ritorna la Serie A dopo la pausa dovuta agli impegni delle Nazionali. "La sosta è un po' troppo lunga, egoisticamente a noi è andata anche bene perché abbiamo recuperato un po' di infortunati. Però oggettivamente interrompere il campionato con metà squadra e metà che si allena da sola, per un allenatore non è il massimo. La Nazionale è importantissima e dobbiamo aiutarla", dice a TuttoMercatoWeb.com l'uomo mercato dell'Udinese, Gian Luca Nani.

Che impressione ha avuto della Nazionale?

"Ottima. Dopo la partita contro il Belgio ero dispiaciuto. Però Mancini è l'ultimo allenatore che ha vinto qualcosa con la Nazionale e ha fatto tre partite giocando benissimo, quindi da italiano non posso che essere contento e speranzoso. Vedo la luce in fondo al tunnel".

Come è nato il colpo Alaba?

"Siamo sempre attenti a queste operazioni, fa parte del nostro mestiere. Cercavamo un difensore centrale e abbiamo individuato Alaba, un calciatore che ha giocato tra Bayern Monaco e Real Madrid. Ci è sembrato di cogliere un'ottima opportunità. Ricevere una sua risposta è stato motivo d'orgoglio e poi di crescita della squadra perché ha grande esperienza".

Lunedì c'è il Torino.

"Dobbiamo affrontare la partita al massimo delle nostre possibilità. Vogliamo cambiare il trend e in questo senso ci aiuterà anche Alaba. Riteniamo di avere - al completo - un'ottima rosa. Ci sono tutti gli ingredienti per fare bene in campionato".

Zaniolo come sta?

"Mi dispiace. Aveva raggiunto il suo livello abituale e s'è fatto male. Ma l'infortunio è leggero, sarà pronto molto presto. Posso tranquillizzare tutti. non ci sarà a Torino, ma subito dopo sì".

Direttore, è già al lavoro per gennaio?

"Noi cominciamo il mercato il giorno dopo che chiude. Non è che stiamo lavorando per qualche ruolo specifico, ma monitoriamo il mercato per tutti i ruoli per essere pronti per qualsiasi evenienza".