Bucchioni: "Juve e Milan, occhio che il turno è davvero difficile"

Ospite della radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, il giornalista Enzo Bucchioni, che ha parlato di Nico Paz: "Se io dico che dal punto di vista tecnico può diventare più forte, perché è più prestante fisicamente, potente, non so se ha qualità dal punto di vista caratteriale. Magari è uno che si accontenta, oppure uno che vuole migliorare sempre".

Chi pesa di più in questa partita?

"Siamo in presenza di due grandi direttore d'orchestra, che poi si inventeranno qualcosa per cambiare musica. Mi immagino che Dybala farà fatica a trovare spazio, sarà questa la mossa di Fabregas. E lì dovrà essere bravo Gasp a trovare un'altra soluzione. Sarà una partita bella, decisive le soluzioni che troveranno i tecnici".

Juve a Cagliari con un attacco che fatica:

"Partita complicata. Queste tre settimane di stop fanno pensare a che squadre troveremo. Se è quella lasciata, il Cagliari è difficile da affrontare, soprattutto in casa. Per la Juve sarà molto difficile, così come per Napoli e Milan contro Frosinone e Sassuolo".

Cosa pensa di Gasperini?

"Non ha avuto tutto quello che meritava negli anni. Non è il massimo a volte nella comunicazione. Non è stato sempre apprezzato dal mondo del calcio. Ma il suo lavoro pochi lo possono vantare".

Inter, possono far male tutti questi paragoni per Pio Esposito?

"Non esistono giocatori uguali, è una cosa che fanno i media questa. Pio Esposito è Pio e basta. E' fortissimo. Lo vidi allo Spezia, lo vedi da come si muove, dall'altruismo, che è forte. Vieri era una forza straordinaria, lui è più giocatore, lavora per la squadra. E poi ha 21 anni. E' uno già maturo. Mai una dichiarazione fuori posto".