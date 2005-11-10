Genoa-Fiorentina 2-1: il tabellino della gara
autore
Alessio De Silvestro
Alessio De Silvestro
Oggi alle 17:08Altre Notizie
autore Alessio De Silvestro
10.10.2026 17:08Altre Notizie
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Genoa (3-5-2): Bijlow; Ehizibue (82' Puczka), Otoa (66' Marcandalli), Ostigard, Vasquez; Ellertsson (80' Sabelli), Frendrup, Traoré, El Shaarawy (57' Wiafe); Messias (57' Vitinha), Osmajic. All.: De Rossi
Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Jimenez (81' Dodò), Dragusin, Ranieri (46' Viery), Valdepenas; Fagioli, Oulai (46' Njie), Ndour; Mastantuono, Gnonto (81' Pedro Goncalves); Beto (65' Pellegrino). All.: Vanoli
Arbitro: Maresca
Marcatori: 8' Osmajic (G), 15' Messias (G), 73' aut. Vasquez (G)
Ammoniti: Ranieri, Oulai, Viery (F), Traoré, Vasquez, Wiafe, Sabelli, Vitinha (G)
Articoli correlati
Genoa, Frendrup: "Vittoria importante sotto tutti i punti di vista. Pensiamo gara per gara"
Il ko di Svilar e Kean, la protesta dei tifosi della Juve, i 3 punti del Genoa: le top news delle 18
Fiorentina, Vanoli: "Sbagliato l'approccio. Fatto piano quello che volevamo fare"
Fiorentina, Vanoli: "Oggi una lezione. Con i nuovi, capiamo cos'è il calcio italiano"
Altre notizie Altre Notizie
Oggi
14:34 Altre Notizie
Pio Esposito sui 120 anni dello Spezia: "Tappa fondamentale. Spero di avervi lasciato qualcosa"
14:19 Altre Notizie
Italiano sui 120 anni dello Spezia: "Scritte pagine indelebili. Sbagliai un cosa andando via"
13:52 Altre Notizie
Thiago Motta e i 120 anni dello Spezia: "Legame che resta. Fu una bella pagina di storia"
07:12 Altre Notizie
Turchia-Montella, i dettagli del divorzio: buonuscita da quasi un milione e un addio da signore