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Le partite di oggi: il programma di martedì 13 ottobre

Giacomo Iacobellis
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Giacomo Iacobellis
Oggi alle 04:30Altre Notizie
13.10.2026 04:30Altre Notizie
Fonti preferite
Tutte le partite in programma nelle prossime ore: in Italia riflettori sulla Champions League con Inter-Club Brugge e Villarreal-Napoli, e sulla Serie C.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il programma calcistico di oggi propone una serata ricca di appuntamenti, con la Champions League protagonista assoluta. Riflettori puntati sulle italiane: l'Inter ospita il Club Brugge, mentre il Napoli fa visita al Villarreal. Tra le altre sfide spiccano Atlético Madrid-Manchester United e Galatasaray-Barcellona. In programma anche due incontri di Serie C, con Juventus U23 e Inter U23 entrambe impegnate.

Champions League - Prima fase

18:45 - Lens-Sporting
18:45 - Sabah Baku-Slavia Praga
21:00 - Arsenal-Lilla
21:00 - Atlético Madrid-Manchester United
21:00 - Galatasaray-Barcellona
21:00 - Inter-Club Brugge
21:00 - RB Lipsia-PSV
21:00 - Viking-Bayern Monaco
21:00 - Villarreal-Napoli

Serie C - Girone A

16:00 - Juventus U23-Lumezzane

Serie C - Girone C

15:00 - Giugliano-Inter U23

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