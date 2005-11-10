Le partite di oggi: il programma di martedì 13 ottobre
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 04:30Altre Notizie
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13.10.2026 04:30Altre Notizie
Tutte le partite in programma nelle prossime ore: in Italia riflettori sulla Champions League con Inter-Club Brugge e Villarreal-Napoli, e sulla Serie C.
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Il programma calcistico di oggi propone una serata ricca di appuntamenti, con la Champions League protagonista assoluta. Riflettori puntati sulle italiane: l'Inter ospita il Club Brugge, mentre il Napoli fa visita al Villarreal. Tra le altre sfide spiccano Atlético Madrid-Manchester United e Galatasaray-Barcellona. In programma anche due incontri di Serie C, con Juventus U23 e Inter U23 entrambe impegnate.
Champions League - Prima fase
18:45 - Lens-Sporting
18:45 - Sabah Baku-Slavia Praga
21:00 - Arsenal-Lilla
21:00 - Atlético Madrid-Manchester United
21:00 - Galatasaray-Barcellona
21:00 - Inter-Club Brugge
21:00 - RB Lipsia-PSV
21:00 - Viking-Bayern Monaco
21:00 - Villarreal-Napoli
Serie C - Girone A
16:00 - Juventus U23-Lumezzane
Serie C - Girone C
15:00 - Giugliano-Inter U23
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