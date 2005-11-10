Oggi in TV, torna la Serie B: dove vedere Avellino-Sampdoria
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Daniel Uccellieri
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09.10.2026 05:30Altre Notizie
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© foto di Federico De Luca
Dopo la lunga sosta per le nazionali si torna finalmente in campo. In Serie B si gioca l'anticipo della sesta giornata: alle 20.30 il fischio d'inizio di Avellino-Sampdoria. Si gioca anche in Serie C e nei maggiori campionati europei.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 9 ottobre
18.15 Bielorussia-Italia (Qualificazioni Mondiali femminili)
18.30 Heidenheim-Kaiserslautern (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT UNO
20.30 Avellino-Sampdoria (Serie B) - DAZN
20.30 Borussia Dortmund-Werder Brema (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO
20.30 Union Brescia-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
21.00 Malaga-Espanyol (Liga) - DAZN
21.15 Braga-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN
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