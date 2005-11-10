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Masina si ritira a 32 anni e torna a Bologna: entra nello staff tecnico del Progresso

Ufficiale
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 00:08Altre Notizie
14.10.2026 00:08Altre Notizie
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Il calciatore, che in estate aveva salutato il Torino, ha scelto di appendere gli scarpini al chiodo e iniziare una nuova esperienza a Castel Maggiore in Serie D
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Poco meno di un mese fa il suo nome era stato accostato anche all’Arezzo in Serie B, ma alla fine Adam Masina ha deciso di appendere le scarpette al chiodo, nonostante abbia appena 32 anni, per ripartire da dove tutto era iniziato con un nuovo ruolo. L’ex difensore del Bologna e della nazionale marocchina è stato infatti annunciato dal Progresso Calcio di Castel Maggiore come nuovo collaboratore tecnico del neo allenatore Francesco Salmi

La carriera di Masina

Cresciuto nelle giovanili del Bologna era tornato dopo un’esperienza alla Giacomense diventando un punto di forza dei rossoblù, con cui conquista la promozione in Serie A, collezionando 131 presenze. Nell’estate 2018 vola in Inghilterra per vestire la maglia del Watford e successivamente passa prima all’Udinese e poi al Torino con cui rescinde al termine della scorsa stagione. A livello di nazionale invece, dopo aver giocato con l’Under 21 italiana, sceglie il Marocco con cui arriva anche in finale di Coppa d’Africa – vittoria a tavolino contro il Senegal - mettendo insieme 28 presenze complessive.

La nota del Progretto Calcio

La Società comunica di aver affidato la Direzione Tecnica della Prima Squadra a Mister Francesco Salmi con il contestuale nuovo ingresso nello Staff di Adam Masina.
Staff Tecnico
Allenatore: Salmi Francesco
Vice Allenatore: Scalini Nicolò
Mister dei Portieri: Venturelli Stefano
Collaboratore Tecnico: Masina Adam
Preparatore Atletico: Natali Matteo
Aiuto Preparatore: Di Pasquale Lorenzo
Fisioterapista: Mazzanti Alberto

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