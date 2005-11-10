Roma-Real Madrid 3-4: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Roma (3-4-1-2): Gollini; Mancini (63' Balerdi), Ndicka, Hermoso (81' Koulierakis); N. Molina, de Roon, Manu Koné (17' Pisilli), Wesley França; Soulé (63' Lorenzo Pellegrini (c)); Dybala (45' Rodrigo Mora), Malen. Allenatore: Gasperini
Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries (59' Arda Guler), Rudiger, Ibrahima Konaté, Cucurella (79' Á. Carreras); F. Valverde (c), Tchouaméni; Yan Diomande (79' Carlos Espi), Jude Bellingham, Vinicius Junior (59' Endrick); Kylian Mbappé. Allenatore: José Mourinho
Arbitro: François Letexier (Francia)
Marcatori: 20' de Roon (R), 25' Kylian Mbappé (RM), 51', 58' Malen (R), 83' Carlos Espi, 85' Endrick, 90' Rudiger (RM)
Ammoniti: Mancini, Wesley, Pellegrini (R), Á. Carreras (RM)