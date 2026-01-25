Barcellona pigliatutto sul mercato dei giovani: accordo con il Defensor per Patricio Pacífico

Il Barcellona continua a setacciare il mercato internazionale a caccia di giovani promesse e, secondo la stampa catalana, avrebbe ormai definito l'arrivo di una nuova "perla" per la propria cantera. Il club blaugrana ha raggiunto un accordo totale con il Defensor Sporting per il trasferimento di Patricio Pacífico, promettente difensore mancino classe 2006. L'operazione, che si concretizzerà nelle prossime ore, permetterà al diciannovenne di misurarsi con il calcio europeo dopo essersi messo in luce come uno dei profili più interessanti del panorama uruguaiano.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, che cita fonti dirette del club di Montevideo, la formula scelta è quella del prestito fino al termine della stagione. L'intesa prevede inoltre un'opzione di acquisto per il 50% del cartellino del giocatore. Il contratto includerebbe una serie di clausole e opzioni future che permetterebbero al Barcellona, in una fase successiva, di rilevare anche la restante metà della proprietà del calciatore, assicurandosene il pieno controllo in caso di exploit sportivo.

Patricio Pacífico, considerato uno dei pilastri emergenti della difesa in Uruguay, rappresenta un innesto strategico per la retroguardia del Barça Atlètic. Grazie alla sua duttilità e alla capacità di impostare con il sinistro, il diciannovenne si inserisce perfettamente nella filosofia di gioco del club catalano. Con questo colpo, la dirigenza blaugrana conferma la propria attenzione verso il mercato sudamericano, puntando su un giocatore che molti osservatori indicano come un potenziale futuro titolare della nazionale maggiore della Celeste.