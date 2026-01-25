Ligue 1, il Nizza espugna lo stadio della Beaujoire: Mohamed-Ali Cho grande mattatore
Il Nizza fa il colpo, espugnando il campo del Nantes con un perentorio 1-4. Una vittoria schiacciante che porta la firma indelebile di Mohamed-Ali Cho, protagonista assoluto di un match indirizzato già nella prima frazione di gioco. La serata si mette subito in discesa per gli ospiti grazie proprio a Cho, capace di sbloccare il risultato al 16' e di raddoppiare poco prima della mezz'ora. Il Nantes barcolla e subisce il colpo del tris al 40', siglato da Sofiane Diop. Nonostante il passivo pesante, i padroni di casa provano a riaprire i giochi nel recupero del primo tempo con la rete di Mostafa Mohamed, che manda le squadre al riposo sull'1-3. Nella ripresa, il Nizza gestisce il vantaggio con maturità, spegnendo ogni tentativo di rimonta dei "Canarini". A chiudere definitivamente i conti in pieno recupero ci pensa Tom Louchet, che al 93' fissa il punteggio sul definitivo 1-4, regalando ai suoi una notte da incorniciare.
Venerdì 23 gennaio
Auxerre - Paris Saint-Germain 0-1
Sabato 24 gennaio
Rennes - Lorient 0-2
Le Havre - Monaco 0-0
Marsiglia - Lens 3-1
Domenica 25 gennaio
Nantes - Nizza 1-4
Brest - Tolosa ore 17:15
Paris FC - Angers ore 17:15
Metz - Lione ore 17:15
Lille - Strasburgo ore 20:45
La classifica
1. Paris Saint‑Germain – 45 punti (19 partite)
2. Lens – 43 (19 partite)
3. Marsiglia – 38 (19 partite)
4. Lione – 33 (18 partite)
5. Lille – 32 (18 partite)
6. Rennes – 31 (19 partite)
7. Strasburgo – 27 (18 partite)
8. Toulouse – 26 (18 partite)
9. Lorient – 25 (19 partite)
10. Monaco – 24 (19 partite)
11. Angers – 22 (18 partite)
12. Brest – 22 (18 partite)
13. Nice – 21 (19 partite)
14. Le Havre – 19 (19 partite)
15. Paris FC – 16 (18 partite)
16. Nantes – 14 (19 partite)
17. Auxerre – 12 (19 partite)
18. Metz – 12 (18 partite)