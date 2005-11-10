Nations League, risultati e verdetti delle 18: Albania in Lega B, super Pohjanpalo
Paolo Lora Lamia
Pomeriggio di Nations League, con in scena due gare valide per il Gruppo 1 di Lega C. Due sfide con diversi protagonisti in qualche modo collegati alla Serie A. In Bielorussia, l'Albania si è imposta con il punteggio di 0-2: mattatore l'ex Inter Manaj, autore del gol del vantaggio e dell'assist per il raddoppio di Hysaj (attualmente svincolato, ma con un recente passato in Italia). Nell'altra partita, clamoroso 7-2 della Finlandia su San Marino: in evidenza il bomber del Palermo Pohjanpalo con una doppietta.
I verdetti
Con il successo di oggi, l'Albania conquista la promozione in Lega B, mentre agli spareggi ci va la Bielorussia (a pari punti con la Finlandia, ma con gli scontri diretti a favore).
I risultati
Bielorussia-Albania 0-2
28' Manaj, 57' Hysaj
Finlandia-San Marino 7-2
8'Svanback (F), 17' Walta (F), 20' Svanback (F), 26' rig. Nanni (SM), 36', 42' Pohjanpalo (F), 70' Hakans, 76' Nanni (SM), 78' Svanback (F)
La classifica del Gruppo 1 di Lega C
1. Albania 15
2. Bielorussia 10
3. Finlandia 10
4. San Marino 0