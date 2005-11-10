Brasile contro l'arbitro, Ancelotti irritato: "Mi ha espulso per questo. Non aveva esperienza"

È possibile farsi espellere in un'amichevole? Chiede a Carlo Ancelotti, buttato fuori in occasione della sconfitta del Brasile per 3-2 contro il Giappone oggi. Il commissario tecnico italiano è stato espulso nei minuti di recupero, così come Raphinha, subito dopo il terzo gol dei giapponesi dopo che l'intera panchina verdeoro aveva reclamato per un possibile fallo su Joao Gomes nell'azione che ha portato allo svantaggio definitivo.

Le accuse

“Lui (l'arbitro) mi ha detto che non stavo riuscendo a controllare la panchina e per questo motivo mi ha dato il cartellino rosso", ha motivato la decisione del direttore di gara Jansen Foo. "Sul risultato, credo che abbiamo giocato bene per 70 minuti, facendo ciò che vogliamo fare. Per il test che volevamo fare, siamo rimasti un po' più esposti dietro perché abbiamo voluto pressare di più in avanti”, ha detto il ct della Nazionale brasiliana in conferenza stampa.

Rammarico

"Penso che l'analisi della partita sia che non abbiamo iniziato bene, non abbiamo avuto copertura in difesa, non eravamo equilibrati. La squadra si fermava perché pensava che l'arbitro avrebbe fischiato dei falli. Abbiamo segnato due gol, abbiamo pareggiato la partita, avremmo potuto vincere nel finale con Endrick. È un peccato per il risultato", ha detto Ancelotti, dopo il palo preso dall'attaccante del Real Madrid.

Si torna sull'arbitraggio

Non è andato giù al ct Ancelotti come abbia diretto la gara Jansen Foo: "Abbiamo molte cose buone, alcuni nomi che hanno giocato per la prima volta. Abbiamo avuto qualità e poi il risultato è stato condizionato dall'atteggiamento dell'arbitro che non fischiava. Nemmeno è colpa sua. È una partita di alto livello e non aveva esperienza per gestire questo tipo di match”, si è lamentato Carletto.