Odegaard rinnova con l'Arsenal? Lui: "Non abbiamo ancora iniziato a parlarne. Spero di restare"

Martin Odegaard, capitano dell'Arsenal, non intende levare le tende da Londra. Con i Gunners è finalmente riuscito a coronare il sogno di sollevare il trofeo della Premier League la scorsa stagione, pregustando solo per un momento di poter fare un Double sensazionale anche in Champions League prima di essere superato dal PSG arraffa-titoli. Questa stagione, da campioni d'Inghilterra in carica, i ragazzi di Mikel Arteta stanno conducendo la corsa in vetta a +5 dal Manchester City, mentre si pensa al futuro del centrocampista norvegese.

Suggestione futuro?

Odegaard si appresta a entrare negli ultimi 18 mesi del suo contratto - accordo in scadenza il 30 giugno 2028 -, eppure lo stesso giocatore afferma che al momento non ci sono piani per prolungare il suo accordo. Un pensiero viene fatto comunque, perché tra due stagioni l'ex Real Madrid avrà 29 anni.

La posizione del giocatore

Ma il leader dei Gunners ha rivelato di essere felice nel club. "Sono felice e spero di poter restare lì (all'Arsenal) ancora a lungo, ma non abbiamo ancora iniziato a parlarne (del prolungamento)", ha detto ai giornalisti mentre è in ritiro con la nazionale della Norvegia. Dopo una stagione segnata dagli infortuni lo scorso anno, Odegaard ha iniziato positivamente questa stagione con 5 gol marchiati finora.