Aston Villa, blindato il terzino Maatsen. Ma non svela la durata dell'accordo

L'Aston Villa ha trovato l'accordo con l'esterno mancino Ian Maatsen, arrivato dal Chelsea nel 2024 e autore finora di 100 presenze (con tre gol e quattro assist) con la maglia del club inglese. La società di Birmingham non ha però rivelato la durata nel nuovo contratto del calciatore olandese.

La nota sul rinnovo di Maatsen con l'Aston Villa

L'Aston Villa è lieto di annunciare che Ian Maatsen ha firmato un nuovo contratto con il club.

Il nazionale olandese ha rinnovato il suo contratto con l'Aston Villa, proseguendo la sua avventura in maglia bordeaux e blu dopo aver recentemente collezionato la centesima presenza con il club sotto la guida di Unai Emery. Dal suo arrivo a Villa Park, Maatsen è diventato un membro importante della prima squadra, impressionando i tifosi con la sua velocità, energia e qualità offensive sulla fascia sinistra.

Nonostante abbia solo 24 anni, Maatsen continua a crescere come uno dei talenti più promettenti del calcio mondiale e ha giocato un ruolo chiave nei progressi dell'Aston Villa sia in patria che in Europa.