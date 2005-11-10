Non solo la sconfitta sul campo. La giornata di Emanuel Emegha si è chiusa con una brutta disavventura dopo il k.o. del Chelsea contro il Leeds United. L’attaccante olandese, autore dell'unico gol della sua squadra nella pesante battuta d’arresto per 4-1, ha infatti raccontato di essere stato vittima di un furto al termine della partita disputata a Stamford Bridge.

Rubato il telefono dopo il match

Emegha ha spiegato l’accaduto attraverso un messaggio pubblicato sui propri profili social: "Primo gol, risultato deludente, torneremo più forti venerdì. Purtroppo, dopo la partita, sono stato vittima di un furto. Sto bene e, fortunatamente, nessuno si è fatto male. Grazie per i vostri messaggi di sostegno". Il giocatore ha quindi tranquillizzato tifosi e compagni, sottolineando come l’episodio non abbia avuto conseguenze fisiche. Al momento, il furto ha riguardato il suo telefono cellulare dopo l’uscita dallo stadio londinese.

Chelsea chiamato alla reazione

La vicenda arriva in una fase complicata per i Blues, reduci da due sconfitte consecutive in Premier League. Dopo il pesante 4-1 incassato contro il Leeds, la squadra di Xabi Alonso dovrà cercare una risposta nella prossima sfida contro il Nottingham Forest, in programma venerdì. Per Emegha, invece, la serata ha avuto un doppio volto: la soddisfazione per il primo gol con la maglia del Chelsea e la delusione per una sconfitta accompagnata da un episodio spiacevole fuori dal campo.