Un 1-1 che non sta bene a nessuno: Levante ed Elche pareggiano nello scontro salvezza
Michele Pavese
Si è chiusa con un pareggio alla Ciutat de Valencia la tredicesima giornata de LaLiga . Finisce 1-1 la delicatissima sfida salvezza tra i padroni di casa del Levante, diciottesimi a 12 punti, e l'Elche, che occupa la diciannovesima casella della graduatoria con un punto in meno dei valenciani. Succede tutto nella ripresa: ospiti avanti con Revivo, pareggia Requena a due minuti dal 90'.
Il programma
Venerdì 20 novembre
Athletic Club - Espanyol 0-1
Sabato 21 novembre
Alaves - Deportivo A Coruna 3-1
Rayo Vallecano - Valencia 0-1
Siviglia - Real Betis 1-1
Real Madrid - Celta Vigo 2-1
Domenica 22 novembre
Barcellona - Villarreal 3-2
Racing Santander - Real Sociedad 3-2
Osasuna - Malaga 1-0
Getafe - Atletico Madrid 0-3
Lunedì 23 novembre
Levante - Elche 1-1
La classifica
1. Barcellona – 36 punti (13 partite giocate)
2. Real Madrid – 33 punti (13)
3. Atlético Madrid – 31 punti (13)
4. Betis – 27 punti (13)
5. Real Sociedad – 22 punti (13)
6. Siviglia – 19 punti (13)
7. Racing Santander – 17 punti (13)
8. Athletic Club – 16 punti (12)
9. Alavés – 16 punti (13)
10. Villarreal – 15 punti (13)
11. Espanyol – 15 punti (13)
12. Deportivo – 15 punti (13)
13. Osasuna – 15 punti (13)
14. Celta Vigo – 13 punti (13)
15. Rayo Vallecano – 12 punti (12)
16. Getafe – 12 punti (13)
17. Valencia – 12 punti (13)
18. Levante – 12 punti (13)
19. Elche – 11 punti (13)
20. Málaga – 5 punti (13)