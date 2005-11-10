Bjelica torna in panchina: il Samsunspor annuncia l'accordo raggiunto con il croato
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 15:26Calcio estero
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14.10.2026 15:26Calcio estero
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Nenad Bjelica sta per diventare il nuovo allenatore del Samsunspor. Come accade infatti abitualmente in Turchia, il club ha reso note le trattative in atto tra il tecnico e la società, che dovrebbero concludersi positivamente oggi. Per la firma è solo questione di tempo, come viene adeguatamente spiegato nel comunicato ufficiale.
La nota
"Il nostro club ha raggiunto un accordo preliminare con l'esperto direttore tecnico croato Nenad Bjelica fino alla fine della stagione. Nenad Bjelica e il suo staff arriveranno oggi a Samsun con un volo privato, e gli sviluppi relativi al processo saranno condivisi separatamente con l'opinione pubblica. Distinti saluti, Samsunspor Football Club".
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