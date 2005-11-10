Bulatovic fa gola in Bundesliga: Dortmund e Lipsia seguono il talento del Lens

Le prestazioni di Andrija Bulatovic non stanno passando inosservate. Il centrocampista montenegrino, classe 2007, dopo essersi messo in evidenza già nella passata stagione sta assumendo un ruolo sempre più importante nel Lens, attirando l’attenzione di diversi club europei.

Il giovane talento originario di Kolasin ha già collezionato sette presenze in questa stagione, alternando gare da titolare a ingressi dalla panchina, mostrando personalità e qualità in mezzo al campo. Una crescita che ha convinto gli osservatori e acceso l’interesse di alcune società della Bundesliga. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, infatti, sulle tracce di Bulatovic ci sarebbero due importanti club tedeschi: Borussia Dortmund e RB Lipsia, entrambe da sempre attente ai giovani profili con margini di crescita.

Il Lens, però, non sembra intenzionato a privarsi facilmente del proprio gioiello. Il centrocampista ha rinnovato il contratto lo scorso febbraio, prolungando l’accordo fino al giugno 2030, e il club francese avrebbe già fissato una valutazione importante: per lasciarlo partire servirebbero almeno 25 milioni di euro, bonus esclusi. Un prezzo che testimonia le aspettative riposte su Bulatović, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio montenegrino. Ora resta da capire se Dortmund e Lipsia saranno disposte a investire una cifra significativa per anticipare la concorrenza e assicurarsi uno dei giovani centrocampisti emergenti del panorama europeo.