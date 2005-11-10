Il caso degli scontri tra i tifosi dell'Olympique Marsiglia e quelli del Levski Sofia assume contorni sempre più rilevanti anche a livello istituzionale. Dopo la presa di posizione delle autorità bulgare, sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dell'Interno francese, Laurent Nuñez, che nella mattinata di venerdì ha condannato duramente quanto accaduto prima della sfida di Europa League: “Le gravi scene di violenza verificatesi ieri sera allo Stade Vélodrome di Marsiglia sono inaccettabili e le condanno con la massima fermezza”.

Nuñez annuncia un'indagine e convoca le autorità competenti

Il ministro ha assicurato che saranno effettuati tutti gli accertamenti necessari per individuare i responsabili degli scontri: “Le circostanze che circondano questa violenza e questi discorsi d'odio devono essere oggetto di un'indagine approfondita. I responsabili, da entrambe le parti, saranno identificati, arrestati e chiamati a rispondere delle loro azioni. Convoco oggi stesso le autorità e i servizi competenti”.

Undici tifosi bulgari feriti, cinque ricoverati

Gli episodi di violenza hanno provocato il ferimento di undici sostenitori del Levski Sofia, cinque dei quali sono stati trasportati in ospedale. La vicenda ha già assunto una dimensione diplomatica, con le autorità bulgare che hanno chiesto alla Francia di fare piena luce sull'accaduto. Nuñez ha infine ribadito la propria posizione: “La violenza, l'incitamento all'odio razziale e la provocazione non hanno posto nei nostri stadi”.