La politica della Corea del Sud, che consente agli atleti di evitare la leva militare se vincono una medaglia ai Giochi Olimpici o ai Giochi Asiatici è destinata a essere rivista. Verosimilmente cambiata, secondo il ministro dello Sport del Paese. Choi Hwi-young ha dichiarato mercoledì alla Commissione per la Cultura, lo Sport e il Turismo dell'Assemblea Nazionale che il sistema "dovrà inevitabilmente essere ridimensionato", in dichiarazioni riprese dalla Associated Press.

Come funziona

Tutti gli uomini devono prestare da 18 a 21 mesi di servizio militare obbligatorio prima dei 28 anni. Tuttavia, come anticipato, il governo sudcoreano concede l'esenzione ai vincitori di medaglia d'oro ai Giochi Asiatici e a tutti i medagliati olimpici. A questi atleti, in caso, viene richiesto di completare solo poche settimane di addestramento militare di base e un monte ore di servizio civile. Esenzioni, queste, in vigore dal 1973, ma il dibattito sul tema resta acceso in Corea del Sud.

La storia si ripete

"È vero che il sistema ha contribuito ad aiutare artisti e atleti straordinari a mantenere e sviluppare le proprie capacità", ha detto il ministro dello Sport Choi Hwi-young. "Tuttavia, i valori legati all'equità e la percezione pubblica del servizio militare sono cambiati. Sono d'accordo sul fatto che il sistema debba essere riesaminato in modo globale ancora una volta". L'eccezione concessa alla Nazionale di calcio della Corea del Sud, che ha vinto la medaglia d'oro ai Giochi Asiatici battendo in finale il Giappone, ha permesso a 20 dei 23 convocati della rosa di evitare il servizio militare obbligatorio. La maggior parte dei quali under-23. Yang Min-hyeok, in prestito al Westerlo ma di proprietà del Tottenham, ha ammesso che la "vera ricompensa" non era la medaglia ma l'esenzione dalla leva.