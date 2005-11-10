Cristiano Ronaldo scrive a Messi: "Storia che rimarrà per sempre, hai tutto il mio rispetto"

Tra fuoriclasse del calcio il rispetto resta, anche con il passare degli anni e dopo tutti gli incroci da grandi rivali. Cristiano Ronaldo ha voluto mandare un messaggio a Leo Messi dopo il suo addio alla nazionale argentina, accodandosi alla moltitudine di saluti dei suoi compagni di nazionale: "Leo, tanti anni a difendere il tuo Paese e una storia che rimarrà per sempre. Tutto il mio rispetto per ciò che hai ottenuto con l'Argentina. Un abbraccio", ha scritto CR7 sotto al post di Instagram d'addio di Leo.

L'ultimo pensiero di Messi

Su Instagram l'ultimo saluto alla Nazionale e ai tifosi: "Ieri è stata la mia ultima partita e già mi manca indossare la maglia biancoceleste. So di stare prendendo la decisione giusta. È stato un percorso incredibile, pieno di gioie e anche di qualche tristezza, ma ho ben chiaro che ogni passo che ho fatto ne è valso la pena. E mi sono rimaste molte cose da dire. Mi è impossibile esprimere tutto ciò che provo in poche parole o in un post. Questo viaggio sarebbe stato impossibile senza la mia famiglia, che è sempre stata al mio fianco e mi ha sostenuto, soprattutto nei momenti difficili, quando ne avevo più bisogno. Sono stati imprescindibili anche i miei amici, tutti i compagni e gli allenatori che ho avuto, insieme ai rispettivi staff tecnici".

Ringraziamenti speciali

Messi ha proseguito: "Non voglio dimenticarmi di Diego, che ha messo il nostro Paese dove meritava di stare e che, come dico sempre, ci ha aiutato stando qui con noi e anche dal cielo, in ogni passo che abbiamo fatto. Grazie ai club in cui ho giocato, per aver rispettato sempre i miei sentimenti e avermi permesso di dedicarmi al mio Paese quando toccava indossare la maglia della Selección. E, naturalmente, grazie a Dio: senza la sua guida e la sua volontà, non staremmo neanche sognando di essere arrivati fin qui. Sono un uomo grato. Vi voglio molto bene, mi mancherete e vi ringrazierò sempre per essere stati al nostro fianco, al mio fianco".