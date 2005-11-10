Ct Irlanda: "C'è un grande sostegno per la Palestina da noi, non dovremmo sfidare Israele"

Nuovo scontro ad alta tensione tra Irlanda e Israele (1-1) domenica in Nations League, disputato nella cornice dello stadio vuoto di Backa Topola, in Serbia. Tra le proteste, uno dei preparatori atletici della Green Army, Derek Doyle, ha denunciato di essere stato raggiunto da uno sputo da parte di un calciatore israeliano.

L'appello del ct Hallgrimsson all'UEFA

Dal canto suo, il commissario tecnico Heimir Hallgrimsson si è espresso con fermezza auspicando che in futuro l'UEFA eviti di organizzare partite tra le due selezioni. "Non dovrebbe accadere. Non spetta a noi decidere, ma all'UEFA. C'è ovviamente un grande sostegno per la Palestina in Irlanda, pochi Paesi la sostengono quanto noi. Non augurerei a nessuna nazionale di vivere quello che abbiamo passato in queste ultime due settimane. Tutta la nostra organizzazione è stata messa a dura prova. Forse l'UEFA dovrebbe intervenire e prendere provvedimenti. Sono soprattutto felice che sia finita e che possiamo concentrarci sul mese prossimo", ha dichiarato il tecnico islandese ai microfoni di RTE Sports.