Ligue 1, boccata d'ossigeno per il Marsiglia: 2-0 al Troyes fuori casa e crisi scacciata
Yvonne Alessandro
L'Olympique Marsiglia può finalmente tirare un sospiro di sollievo e tirarsi fuori dalla zona rossa di classifica di Ligue 1: il 2-0 esterno contro il Troyes (firmato Harit e Abdelli) permette ai marsigliesi di agguantare tre punti preziosi in un contesto di crisi. Finisce così la striscia critica di 5 sconfitte consecutive tra campionato ed Europa League (ko con il Besiktas di Vincenzo Italiano e Dusan Vlahovic lo scorso 17 settembre).
Il risultato
Troyes - Marsiglia 0-2
50' Harit (M), rigore Abdelli 90'+8 (M)
La 6ª giornata di Ligue 1
Venerdì 9 ottobre
Lens - Lione 2-1
Sabato 10 ottobre
Lille - Le Havre 1-0
Brest - Angers 5-1
Lorient - Paris Fc 1-0
Monaco - Tolosa 2-2
Paris Saint Germain - Le Mans 3-1
Domenica 11 ottobre
Nizza - Strasburgo 2-1
Rennes - Auxerre 4-1
Troyes - Marsiglia 0-2
La classifica di Ligue 1
1. Monaco - 14 punti
2. Lilla - 13 punti
3. Rennes - 13 punti
4. Lione - 11 punti
5. Paris FC - 11 punti
6. PSG - 11 punti
7. Brest - 8 punti
8. Lorient - 8 punti
9. Nizza - 8 punti
10. Lens - 7 punti
11. Strasburgo - 7 punti
12. Angers - 7 punti
13. Marsiglia - 6 punti
14. Le Mans - 6 punti
15. Tolosa - 6 punti
16. Auxerre - 6 punti
17. Troyes - 4 punti
18. Le Havre - 2 punti