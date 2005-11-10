Bundesliga, il Bayern non sa più vincere. Manita Colonia, il Paderborn ne fa 8
Gaetano Mocciaro
Solo un pari a reti bianche per il Bayern ad Amburgo. I bavaresi restano quindi al secondo posto e allungano a 3 la striscia senza successi considerando anche la Champions. Partita che si è messa in salita per l'espulsione di Kimmich al 44'. Nel finale di gara infortunio per Laimer, con Brown entrato al suo posto. C'è un chiaro problema in avanti con gli infortuni di Kane, Saibari, Olise e Gnabry. Kompany ha schierato come punta centrale il 19enne Noah Codjo-Evora, supportato da Lennart Karl, Tom Bischof e dal 18enne Bara Sapoko Ndiaye, poi sostituito da Luis Diaz.
A valanga il Colonia, che nella cinquina rifilata all'Elverberg ha in El Mala (doppietta) e Bulter (tripletta) i protagonisti. Ancor più clamoroso il successo del Paderborn, che umilia lo Schalke per 8-1. Il protagonista ha un nome italiano: Stefano Marino, attaccante di 22 anni e autore di 3 reti.
Venerdì 27 novembre
Werder Brema - Borussia Monchengladbach 3-3
Sabato 28 novembre
Amburgo - Bayern Monaco 0-0
Colonia - Elversberg 5-0
Mainz - Union Berlino 2-1
Paderborn - Schalke 04 8-1
Stoccarda - Eintracht Francoforte
Domenica 29 novembre
Friburgo - Lipsia
Hoffenheim - Augsburg
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen
La classifica
1. Borussia Dortmund 24
2. Bayern Monaco 23
3. Friburgo 22
4. RB Lipsia 21
5. Bayer Leverkusen 19
6. Werder Brema 19
7. Eintracht Francoforte 15
8. Colonia 13
9. Paderborn 13
10. Stoccarda 13
11. Mainz 13
12. Elversberg 13
13. Amburgo 13
14. Hoffenheim 12
15. Augsburg 12
16. Union Berlino 7
17. Schalke 7
18. Monchengladbach 5