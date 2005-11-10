Solo un pari a reti bianche per il Bayern ad Amburgo. I bavaresi restano quindi al secondo posto e allungano a 3 la striscia senza successi considerando anche la Champions. Partita che si è messa in salita per l'espulsione di Kimmich al 44'. Nel finale di gara infortunio per Laimer, con Brown entrato al suo posto. C'è un chiaro problema in avanti con gli infortuni di Kane, Saibari, Olise e Gnabry. Kompany ha schierato come punta centrale il 19enne Noah Codjo-Evora, supportato da Lennart Karl, Tom Bischof e dal 18enne Bara Sapoko Ndiaye, poi sostituito da Luis Diaz.

A valanga il Colonia, che nella cinquina rifilata all'Elverberg ha in El Mala (doppietta) e Bulter (tripletta) i protagonisti. Ancor più clamoroso il successo del Paderborn, che umilia lo Schalke per 8-1. Il protagonista ha un nome italiano: Stefano Marino, attaccante di 22 anni e autore di 3 reti.

Venerdì 27 novembre

Werder Brema - Borussia Monchengladbach 3-3

Sabato 28 novembre

Amburgo - Bayern Monaco 0-0

Colonia - Elversberg 5-0

Mainz - Union Berlino 2-1

Paderborn - Schalke 04 8-1

Stoccarda - Eintracht Francoforte

Domenica 29 novembre

Friburgo - Lipsia

Hoffenheim - Augsburg

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen

La classifica

1. Borussia Dortmund 24

2. Bayern Monaco 23

3. Friburgo 22

4. RB Lipsia 21

5. Bayer Leverkusen 19

6. Werder Brema 19

7. Eintracht Francoforte 15

8. Colonia 13

9. Paderborn 13

10. Stoccarda 13

11. Mainz 13

12. Elversberg 13

13. Amburgo 13

14. Hoffenheim 12

15. Augsburg 12

16. Union Berlino 7

17. Schalke 7

18. Monchengladbach 5