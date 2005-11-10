Curioso episodio avvenuto in Polonia, dove nel corso di una partita di seconda divisione un uomo ha fatto invasione di campo particolare.

È successo venerdì nel corso di Stal Stalowa Wola-Legia II quando nel primo minuto di recupero un individuo col monopattino elettrico è entrato in campo e ha iniziato a sfrecciare per il terreno di gioco tra l'incredulità dei presenti. Nella circostanza l'arbitro ha dovuto interrompere l'incontro per permettere alla sicurezza di inseguire l'invasore, peraltro senza riuscirci. Il soggetto, infatti, ha lasciato il campo da solo.