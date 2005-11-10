Disattenzione o provocazione? Mbappè in bici su Instagram, Mourinho l'aveva vietata

Kylian Mbappé fa ancora parlare di sé e non per dei gol. L'annuncio del suo forfait dal ritiro della nazionale francese a causa di un piccolo fastidio al ginocchio aveva già fatto storcere il naso ai tifosi transalpini, scettici sulla reale entità dell'infortunio del numero 10 merengue. Successivamente, l'attaccante è stato immortalato in una discoteca a Parigi insieme alla compagna Ester Expósito, scatenando questa volta l'ira dei sostenitori madrileni. Insomma, ancora una volta il nuovo volto simbolo del marchio On ha fatto parlare di sé per motivi non propriamente edificanti. E il copione si è ripetuto nelle ultime ore.

Anche se è del tutto plausibile che si tratti di una mera coincidenza e che Mbappé non abbia nemmeno visto l'intervista del suo allenatore, a Madrid non gli viene concesso il beneficio del dubbio. Ecco il caso scoppiato nel weekend: domenica pomeriggio, Kylian Mbappé ha pubblicato una storia su Instagram che lo ritraeva in bicicletta in un contesto piuttosto rurale. Niente di strano, verrebbe da pensare, e invece no.

Dieci giorni fa, in un'intervista rilasciata a Bet It Drives, José Mourinho aveva affermato che i suoi giocatori non devono assolutamente andare in bicicletta. Sotto nessun pretesto. "Sfortunatamente, un calciatore non può andare in bicicletta. Nemmeno se lo fa di nascosto dal club. Non mi importa cosa dice il contratto, io guardo a come il giocatore prende sul serio il proprio lavoro. Cadi, puoi saltare tre partite o, peggio ancora, puoi romperti una gamba. O magari rimedi solo un livido, ma quel livido ti impedisce di essere al top", aveva detto il tecnico portoghese. Il collegamento è stato quindi immediato per tutti i media spagnoli e, per molti, la storia social pubblicata da Mbappé rappresenta semplicemente una provocazione del giocatore nei confronti del proprio allenatore.