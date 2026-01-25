LaLiga, il Barcellona ne fa tre all'Oviedo con un super Dani Olmo: 3-0 e primato riconquistato
Tris del Barcellona contro l'Oviedo nel 21° turno della Liga. I blaugrana tra le mura del Camp Nou si sono imposti in scioltezza con le reti di Dani Olmo al 52', di Raphinha al 57' e Lamine Yamal su assist di Dani Olmo al 73'. Grazie a questo successo la squadra di mister Flick torna al comando della classifica a quota 52 punti.
Il programma completo del 21° turno
Venerdì 23 gennaio
Levante - Elche 3-2
Sabato 24 gennaio
Rayo Vallecano - Osasuna 1-3
Valencia - Espanyol 3-2
Siviglia - Athletic Club 2-1
Villarreal - Real Madrid 0-2
Domenica 25 gennaio
Atletico Madrid - Maiorca 3-0
Barcellona - Real Oviedo 3-0
Real Sociedad - Celta Vigo ore 18:30
Alaves - Real Betis ore 21:00
La classifica aggiornata
Barcellona 52 (21 partite giocate)
Real Madrid 51 (21)
Atl. Madrid 44 (21)
Villarreal 41 (20)
Espanyol 34 (21)
Celta Vigo 33 (21)
Betis 32 (20)
Osasuna 25 (21)
Real Sociedad 25 (21)
Elche 24 (21)
Siviglia 24 (21)
Ath. Bilbao 24 (21)
Girona 24 (20)
Valencia 23 (21)
Vallecano 22 (21)
Maiorca 21 (21)
Getafe 21 (20)
Alaves 19 (20)
Levante 17 (20)
Oviedo 13 (21)