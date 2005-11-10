Joao Felix chiama nuovamente l'Italia. L'ex attaccante del Milan, sei mesi nel 2025, ha concesso una lunga intervista a Record. Attualmente all'Al-Nassr e legato ai sauditi fino al 2027, Felix vuole tornare nel calcio che conta:

"Sogno ancora di tornare in Europa, non so se quest'anno o il prossimo o fra due" ha dichiarato, aggiungendo: "Ora sono concentrato su questa stagione all'Al-Nassr e poi da aprile-maggio vedremo (...) dipende se trovo un buon progetto con buone idee di gioco e un buon allenatore che mi colloca nella posizione giusta".

Ti piacerebbe tornare in uno dei campionati in cui hai giocato, come Spagna, Italia o Inghilterra?

"Mi mancano solo Francia e Germania. Vorrei tornare in una grande d'Europa, che sia Spagna, Italia, Inghilterra, Francia o Germania. Ho giocato nelle grandi squadre e vorrei restare a quei livelli. Vediamo se qualcuno sarà interessato e poi prendere la decisione migliore".